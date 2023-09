Le Haut-Karabakh bombardé dans une opération qualifiée «d'antiterroriste» par l'Azerbaïdjan

Bakou avait annoncé son opération après s'être plaint que six de ses citoyens avaient été tués par des mines terrestres, lors de deux incidents distincts imputés à des « groupes armés arméniens illégaux ». L'Arménie, de son côté, dit ne pas avoir de personnel militaire dans le Karabakh et que ses priorités sont purement humanitaires.



Pour l'Azerbaïdjan, il n'y a pas de paix possible sans retrait arménien : « Le seul moyen de parvenir à la paix et à la stabilité dans la région est le retrait inconditionnel et total des forces armées arméniennes de la région azerbaïdjanaise du Karabakh et la dissolution du prétendu régime » séparatiste, a indiqué la diplomatie azerbaïdjanaise dans un communiqué.



Opération en cours

Les forces séparatistes du Karabakh disent « résister » aux forces azerbaïdjanaises. Ruben Vardanyan, banquier milliardaire et haut responsable de l'administration arménienne du Karabakh a dénoncé l'attaque sur X (ex-Twitter). « L'Azerbaïdjan a lancé une attaque d'artillerie massive contre le Haut-Karabakh, visant les villes et les civils à grande échelle , a-t-il écrit.



« L'Azerbaïdjan a déclenché une nouvelle agression à grande échelle contre le peuple du Nagorny Karabakh, cherchant ainsi à parachever sa politique de nettoyage ethnique », a affirmé le ministère arménien des Affaires étrangères qui en appelle aux « forces de paix russes » pour stopper l'agression azerbaïdjanaise. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a convoqué son Conseil de sécurité. Dans une intervention télévisée, il a accusé l'Azerbaïdjan d'« entraîner l'Arménie dans les hostilités », assurant que l'armée arménienne n'était pas engagée dans les combats.



La Russie appelle à «mettre fin à l'effusion de sang»

La Russie, qui dit avoir été prévenue uniquement « quelques minutes » avant le début des « opérations antiterroristes », a appelé l'Azerbaïdjan et l'Arménie à « mettre fin à l'effusion de sang » au Haut -Karabakh et à retourner à « un règlement pacifique » dans cette enclave disputée depuis plusieurs décennies. « Toutes les étapes d'une solution pacifique sont énoncées dans les accords signés en 2020 et 2022 », a ajouté la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.



La France a condamné « avec la plus grande fermeté » le lancement par l'Azerbaïdjan de cette opération militaire et demandé « la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies ».