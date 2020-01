Le Sénégal affiche une "bonne santé économique et financière" au terme de la gestion 2019 (ministre)

Le Sénégal affiche une « bonne santé économique et financière au terme de la gestion 2019 et tous les indicateurs quantitatifs du Programme économique et financier sont respectés », a déclaré mardi à Dakar, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, lors du lancement de la gestion budgétaire 2020.



Selon lui, le plancher des recettes fiscales, d’un montant de 2.328 milliards FCFA a été largement dépassé pour atteindre 2.561,6 milliards FCFA, au cours de l’année écoulée.



En 2019, a-t-il poursuivi, l’économie a continué, à l’instar des années précédentes, à être extrêmement dynamique avec, pour la 6ème année consécutive, une croissance économique de plus de 6%.



A l’en croire, ce qui a permis de maintenir, sur la période 2014-2019, une moyenne de la croissance économique à 6,5%. D’après le ministre, cette croissance s’est accompagnée d’une très faible inflation de 1%, loin du seuil de 3% fixé par les critères de convergence de l’UEMOA.



M. Diallo a, par ailleurs, expliqué que la gestion budgétaire 2019 a été performante du fait de l’atteinte des objectifs de recettes de la deuxième loi de finances rectificative d’un montant de 2.561,6 milliards FCFA et de l’exécution satisfaisante des dépenses.



Concernant les charges de l’Etat, il a soutenu qu’elles ont été constituées d’un montant de 4.003 milliards FCFA en 2019 et exécutées à hauteur de 3.940 milliards FCFA, soit 98,4% contre 96,1% en 2018 avec une amélioration de 2,3 points.



Il a ajouté qu’en ce début d’année 2020, l’Etat a pu faire face, avec aisance, aux premières dépenses urgentes et prioritaires pour un montant de 58 milliards FCFA.