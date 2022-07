Le Soudan du Sud pose la première pierre du nouveau bâtiment des Archives nationales

Après des années d’interruption, il a fallu des mois pour que les Archives reprennent contrôle de leur terrain, qui avait été occupé illégalement. Cela a été possible grâce à la vice-présidente Rebecca Nyandeng de Mabior, la veuve du chef historique de la lutte de libération. Elle a donc participé à la cérémonie de lancement des travaux.



A deux pas du mausolée de John Garang, sur le vaste terrain où le bâtiment des Archives nationales du Soudan du Sud devrait voir le jour au plus tôt d’ici un an, une petite exposition de documents tirés de la collection a été installée pour l’occasion aux côtés des pelles et des casques de chantier.



Le projet est enfin relancé, à la grande joie de l’ambassadrice de la Norvège, Siv Kaspersen : « Je suis tellement ravie que cette cérémonie d'inauguration ait enfin lieu. Les archives nationales sont importantes pour unifier la nation, relier les gens à leur histoire et permettre d'apprendre de cette histoire. »



La vice-présidente Rebecca Nyandeng de Mabior est elle aussi convaincue de l’importance de relier les générations. « En me tenant ici aujourd'hui, je ne vois pas un champ vide. Je vois des écoliers marcher dans des couloirs guidés par leurs ancêtres et se sentir fiers de leur histoire. Nous devons continuer à nous unir et à défendre notre héritage, notre dignité et notre identité nationale. »



Selon Julius Banda, le directeur de l’Unesco au Soudan du Sud, les archives peuvent en effet aider le pays à se construire. « C’est important que les gens regardent leur propre histoire, leur propre identité et qu’ils les préservent, tout en avançant dans les négociations de paix et dans la construction de la nation. »



Une occasion de célébrer l’importance du travail des archivistes du Soudan du Sud, alors que le jeune pays célébrait son 11e anniversaire ce samedi 9 juillet.