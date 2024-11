Le Tchad menace de se retirer de la Force multilatérale mixte

Le Tchad menace de se retirer de la Force multilatérale mixte composée d’éléments des armées nigériane, nigérienne, camerounaise, béninoise et tchadienne et formée en 1994 pour lutter contre le banditisme dans la zone du Lac Tchad puis contre la secte djihadiste Boko Haram. Selon un communiqué de la présidence tchadienne, Ndjamena constate une « absence de mutualisation des efforts », au sein d’une force « qui semble tomber dans la léthargie ». Le 27 octobre 2024, une attaque d’une des factions héritières de Boko Haram sur une base militaire a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l’armée tchadienne dans la région du Lac, non loin de la frontière avec le Nigeria.

Rfi

