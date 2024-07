Le chanteur Soriba Kouyaté inculpé pour « association de malfaiteurs et vol en réunion »

Le musicien Soriba Kouyaté, arrêté récemment, se retrouve dans une situation judiciaire complexe. Conduit devant le Procureur, il a été inculpé pour « association de malfaiteurs et vol en réunion avec un moyen de transport. »



Le sieur Kouyaté a été placé sous mandat de dépôt après que le juge d'instruction du 3ème cabinet a ouvert une information judiciaire. Au cours de son audience, le magistrat instructeur a notifié au mis en cause et à son présumé complice les faits pour lesquels ils sont poursuivis, avant de les envoyer en prison. Ces accusations graves, si elles sont prouvées, pourraient entraîner plusieurs années de prison pour le musicien.



L'arrestation de Soriba Kouyaté est survenue alors qu'il se préparait à se rendre à Paris pour assister au concert de Sidy Diop. Son interpellation fait suite à plusieurs plaintes pour cambriolages de biens de grande valeur, évalués à plusieurs centaines de millions de francs CFA, dans des maisons situées à Mermoz et à la Sicap Foire. Selon les enquêteurs, Kouyaté et son complice utilisaient un véhicule pour commettre leurs méfaits, rapporte Les Échos.



Malgré les dénégations du chanteur, les éléments recueillis par les enquêteurs ont convaincu le Procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire. Depuis son déferrement, Soriba Kouyaté a connu plusieurs retours de parquet avant d'être finalement inculpé et placé sous mandat de dépôt.