Le chef de la diplomatie ukrainienne en Égypte avant une visite en Afrique du Sud

Le ministre ukrainien a exposé à son homologue égyptien le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Un exposé auquel l’Égypte a répondu en réaffirmant sa neutralité dans le conflit russo-ukrainien.



« L’Égypte est attachée à la souveraineté des États et à l’intégrité de leur territoire », a indiqué le ministre égyptien avant d’ajouter que « l’Égypte estime qu’il faut remonter aux racines du conflit pour lui trouver une solution politique et diplomatique ».



Le ministre a aussi souligné l’impact négatif de cette crise sur les pays du tiers monde et leur sécurité alimentaire. L’Égypte importe une bonne partie de son blé d’Ukraine. Toutefois, la Russie reste le premier fournisseur des 10 millions de tonnes de blé importés annuellement par l’Égypte.



L’Égypte est le plus grand acheteur de blé au monde et le plus grand consommateur de pain par habitant.