Le dossier de candidature du Dr Abdourrahmane Diouf déposé au Greffe du Conseil constitutionnel

Le défilé des candidats continue au Greffe du Conseil constitutionnel. Le mandataire du Dr Abdourahmane Diouf et ses collaborateurs ont déposé le dossier de leur candidat ce dimanche. Comme annoncé par le président de Awale sur ses réseaux.



« Nous avons procédé au dépôt du dossier de ma candidature pour l’élection présidentielle de 2024, ce dimanche 24 décembre au Conseil Constitutionnel.

Je remercie tous les Jàmbaar du parti AWALÉ, les alliés de la coalition ABDOURAHMANE 2024 et tous les sénégalais d’ici et de la diaspora pour leur soutien et leur confiance », a-t-il écrit.