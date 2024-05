Expulsions en Algérie : 11 migrants meurent de soif dans le désert, selon Alarme Phone Sahara

"Mais il était trop tard, il est malheureusement décédé. Il faisait trop chaud", raconte à InfoMigrants Azizou Chehou, coordinateur de l'association Alarme Phone Sahara.

Deux jours plus tôt, sept corps avaient été retrouvés dans la même zone, entre le Point Zéro et Assamaka. "Il s’agissait de trois Maliens, deux Guinéens, un Burkinabé, et un corps non identifié", énumère Azizou Chehou. "Eux aussi sont morts de soif".

Le 5 avril, autre découverte macabre : trois corps en état de décomposition sont retrouvés par les équipes d’Alarme Phone Sahara, toujours vers le Point Zéro. "Ils n’ont pas dû supporter la chaleur. Ils devaient eux aussi être épuisés, sans réserve d’eau. Nous n’avons pas trouvé de documents sur eux, nous n’avons pas pu les identifier", précise Azizou Chehou.



Sur son compte X (anciennement Twitter), Alarme Phone Sahara documente ces abandons et les arrivées au Niger qui en résultent : le 26 avril 2024, "647 personnes arrivées à Assamaka", le 21 avril, "262 exilés sont arrivés à Assamaka". "La chaleur extrême qui s'est installée dans la zone sahélienne depuis des semaines rend une fois de plus les conditions de vie des migrants difficiles & très préoccupantes", peut-on encore lire sur X.



Au mois de janvier, Alarme Phone Sahara évoquait aussi la reprise des rafles par les autorités algériennes dans les villes du pays. "Ces arrestations arbitraires ont toujours existé mais leur fréquence varie. Aujourd'hui, on arrête les Noirs dans leur appartement, dans la rue, sur leur lieu de travail, sur les terrains de sport et puis on les envoie vers Point zéro", expliquait alors l'organisation. Expulsions "dominos" Il existe aussi des renvois "dominos". Depuis des mois, par exemple, la Tunisie expulse elle aussi illégalement des Subsahariens vers la Libye et l’Algérie. "Quand les autorités algériennes constatent que des Noirs ont traversé la frontière, ils les arrêtent". Puis ces migrants "sont expulsés à leur tour" vers le Niger, détaille Azizou Chehou.



Combien meurent sans laisser de traces ? "Nous ne pouvons pas savoir, malheureusement. Nous n’avons pas le matériel ou les véhicules adéquat pour aller les chercher dans le désert", déplore Azizou Chehou. Chaque année, de nombreux exilés disparaissent dans le Sahara. Ils peuvent se perdre, mourir de déshydratation, ou être victimes de groupes mafieux.



Amadou, un migrant contacté par InfoMigrants en juillet 2020, racontait avoir vu trois personnes mourir sous ses yeux dans le désert. "Ils étaient tellement fatigués qu’ils se sont effondrés au sol", avait expliqué le jeune Africain qui travaillait depuis deux ans en Algérie avant d’être arrêté.



Face à l'intensification des violentes opérations de refoulements de Subsahariens par les autorités algériennes, la junte au pouvoir au Niger a convoqué, le 3 avril, l'ambassadeur algérien dans le pays.



Le secrétaire général adjoint du ministère nigérien des Affaires étrangères, Oumar Ibrahim Sidi, qui a reçu le diplomate algérien, "a formellement exprimé les protestations des plus hautes autorités nigériennes contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener ces opérations". Il "a demandé" au diplomate algérien "d’intercéder" auprès des autorités de son pays, afin que les refoulements s’opèrent notamment "dans le respect de la dignité de l’intégrité physique et morale" des migrants.



