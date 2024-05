Mouvement d'humeur: le syndicat de travailleurs et techniciens d'agriculture annonce une grève générale de 48 heures

Le Syndicat national des travailleurs et techniciens de l'agriculture (SYNTTAS) annonce une grève générale de 48 heures à partir de ce mardi. Ce mouvement d'humeur touchera tous les services du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Le Syndicat reproche aux autorités un "mutisme total et un mépris vis à vis du syndicat" après plusieurs semaines de revendications qui ont compris l'année scolaire et l'avenir de centaines de jeunes Sénégalais en formation agricole.



Selon Synttas, cette situation est inacceptable et nécessité une réponse urgente des autorités. Dans le cadre de cette mobilisation, le Synttas prévoit également d'organiser une conférence de presse cette semaine pour détailler "genèse de conflit", notamment les conclusions d'un rapport du comité de gestion, a appris L'Observateur.



Ce rapport évoque "des fautes de gestion du Directeur du centre de formation professionnelle et horticole de Cambéréne"