Le ministre Yankhoba Diattara décore 39 agents de son département

Dans le cadre stratégie Sénégal numérique 2025, une cérémonie de décoration aux récipiendaires des agents du ministère de l'Économie Numérique et des Télécommunications s’est déroulée ce mardi dans les locaux du Grand théâtre de Dakar, sous la présidence du ministre Yankhoba Diattara. Il a fait savoir « le gouvernement ambitionne de faire du Sénégal la plus grande plateforme numérique régionale à travers la stratégie Sénégal Numérique (SN 2025), en conformité avec le PAP 2 A du PSE, avec un appui de 1 106 460 000 FCFA.



Selon Yankhoba Diattara, des projets, phares de la SN2025 sont en cours d’exécution à savoir : la mise en œuvre de la politique nationale de cybersécurité, un parc de technologie numérique (PTN) d’un coût global de 46, 314 milliards FCFA avec 35 000 emplois directs, Smart Sénégal, développement d’applications et autres



Le ministre Diattara a également salué la volonté politique du président de la République, de faire du Numérique un secteur créateur de richesses et d’emplois, un véritable levier du développement économique et social, et un fondement à l’émergence de notre pays.



Poursuivant, M. Diattara a évoqué plusieurs questions telles que l’accélération de la disponibilité de la puce 5G au Sénégal, la cybercriminalité, la génération internet qui mérite d’être encadrée et protéger, la sensibilisation et la formation de la population, les risques qui encoururent les réseaux sociaux.