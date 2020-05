Le projet de loi portant création des Chemins de fer du Sénégal voté

Le projet de loi portant création des Chemins de fer du Sénégal a été voté sans débat et à l'unanimité pour l'ensemble des députés présents lors de la séance plénière qui s'était tenue vendredi à l'Assemblée nationale.



La création des CFS entre dans le cadre de la politique de ravitaillement des chemins de fer du Sénégal, dans la lutte contre l’insécurité routière et la dégradation prématurée des routes du Sénégal. La société aura pour mission d’assurer la gestion du patrimoine ferroviaire de l’Etat du Sénégal, excepté celui du Train Expresse régional, par la réalisation de toutes les opérations se rattachant à son objet.



Pour éviter des doublons, les CFS vont se subroger à l’Agence nationale des chemins de fer du Sénégal dans ses droits et obligations découlant des activités qu’elle exerce pour le compte de l’Etat. Tous les agents et bien de l’Ancf seront versés à la nouvelle société



Par ailleurs, avec plus de flexibilité dans sa gestion financière, l’agence des CFS va se charger de la recherche de financement pour la reconstruction de la modernisation du patrimoine ferroviaire national, mais aussi du suivi et du contrôle des conditions d’exploitation des chemins de fer du Sénégal par les sociétés minières et autres.