Le retour des neuf (9) Tirailleurs sénégalais qui vivaient en France annoncé le 28 avril prochain

Les neuf (9) anciens Tirailleurs sénégalais, qui vivaient jusqu'ici en France, vont définitivement rentrer au Sénégal. Le retour au pays de Yoro DIAO (95 ans), Oumar DIEME (91 ans) et de leurs frères d'armes est prévu à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass le 28 avril 2023 à 14h30, a annoncé la Direction de l'Information et des relations publiques des armées dans un communiqué.



Ils seront accueillis à leur arrivée par Maître Sidiki KABA, ministre des Forces armées, en compagnie des hautes autorités militaires.



Ces anciens combattants âgés de 85 à 96 ans, ayant servi dans l'armée française notamment durant les guerres d'Indochine et d'Algérie, étaient "jusqu'ici contraints de vivre en France au moins six mois par an pour bénéficier d'une pension de retraite", souligne la DIRPA.