Législatives anticipées : Jean Baptiste Tine rencontre ce samedi les acteurs politiques

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, va rencontrer ce samedi les représentants des partis politiques, coalitions, entités regroupant des candidats indépendants, ainsi que les organes de contrôle et de supervision du processus électoral, selon un communiqué reçu par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Cette rencontre, prévue à partir de 9 heures à l’hôtel Radisson Blu, sera l'occasion d'échanger sur le déroulement du processus électoral en vue des élections législatives anticipées, prévues le 17 novembre prochain. Ces élections font suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, qui a exercé ses prérogatives constitutionnelles à cet effet.



À en croire le journal, le ministre Jean Baptiste Tine entend ainsi renforcer le dialogue avec les différents acteurs concernés pour assurer un scrutin transparent et apaisé.