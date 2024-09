Législatives anticipées : L'ATEL dénonce un manque de concertation et annonce un rassemblement le 27 septembre

En prélude des élections législatives anticipées du 17 novembre des partis de l’opposition et mouvements ont décidé de faire front commun pour faire face au tandem Sonko Diomaye. La nouvelle coalition dénommée, l’Alliance pour la transparence des élections (ATEL), a été mise sur pied officiellement ce jeudi 19 septembre 2024.



Composée de 113 personnalités et formations politiques, ATEL reproche au président de la République Bassirou Diomaye Faye d’avoir bafoué le principe de concertation érigé en règle en matière électorale. Face à la presse cette après-midi, l’ATEL annonce une grande manifestation le 27 de ce mois à la place de la Nation.



Déterminée dans son élan, L'ATEL compte également dérouler ses actions de lutte allant de la « saisine d’organes judiciaires compétentes, notamment la Cour d’appel, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO », à des « visites aux autorités religieuses, traditionnelles ainsi que les représentations diplomatiques ».