Législatives2022 - Les résultats issus des collectes et calculs du statisticien de PressAfrik: 82 députés pour BBY, 80 pour YAW-Wallu

En attendant les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV), PressAfrik a travaillé avec un statisticien-maison sur tous les résultats de tous les départements et de la Diaspora. Pour parvenir aux résultats suivants:



Sur la liste majoritaire, Benno Bokk Yakaar a obtenu un total de 57 députés contre 39 pour Yewwi Askan Wi et 16 pour Wallu Sénégal. Le cumul pour cette inter-coalition donne 55 députés.



Sur la liste Proportionnelle, Benno Bokk Yakaar obtient 25 députés contre 17 pour Yewwi Askan Wi et 17 pour Wallu. Un cumul de 25 sièges pour l'inter-coalition.



Au Total BBY se retrouve avec une majorité non absolue de 82 députés.

La coalition Yewwi Askan Wi se retrouve avec 56 députés et son allié Wallu comptabilise 24 députés. Soit un cumul de 80 députés pour l’inter-coalition YAW-Wallu.



Au niveau national, l'inter-coalition YAW-Wallu devance au nombre de voix avec 1 545 908 voix pour YAW-Wallu, soit 47,47% des suffrages. BBY vient en deuxième position avec 1 513 516 voix, soit 46,44% des voix.



Le quotient étant de 61 488, aucune des autres coalitions n’a pu avoir le nombre de voix requis pour gagner un siège. La coalition "Les Serviteurs" arrive 3e avec 56 359 voix, soit 1,73% des suffrages. AAR Sénégal arrive en 4e position avec 52 067 voix, soit 1,60% des suffrages. Bokk Gis Gis arrive 5e avec 44 324 voix, soit 1,36% des voix. Ces trois coalitions passeront certainement par le "Plus fort reste".



Le tableau des résultats selon notre Statisticien, basé sur l'ensemble des procès-verbaux recueillis à ce jour.