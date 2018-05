Les étudiants réaffirment leur détermination à faire tomber des ministres de Macky Sall

Après leur marche d’hier, les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont fait face, ce vendredi, à la presse pour rappeler leur détermination à obtenir les têtes de Mary Teuw Niane, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba. Car, selon eux, ces derniers, respectivement ministre : de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation; de l'Intérieur; et de l'Economie, des Finances et du Plan, sont à l'origine de la situation dans laquelle se trouvent les Universités sénégalaises.



Décrétant une grève illimitée, ces étudiants exigent aussi de l’Etat, toute la lumière sur la mort de leur camarade Mouhamed Fallou Sène tué le 15 mai dernier à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils réclament en outre que les étudiants blessés lord des échauffourées soient correctement pris en charge, ainsi que d’être reçus par le chef de l’Etat, Macky Sall.