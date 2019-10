Les opérateurs de téléphonie refusent de payer des taxes aux communes

Les communes du Sénégal se plaignent de l’attitude des opérateurs de téléphonie. « Par ailleurs, nous constatons un refus systématique des opérateurs de téléphonie à payer les taxes dues aux communes. Nous constatons des exonérations abusives d’impôts et de taxes destinés aux collectivités territoriales sans l’avis des concernés et sans compensation aucune par l’Etat central » a fustigé Abdou Khadr Ndiaye qui déplore aussi une intervention abusive de l’Etat central dans la conduite des affaires locales.



«PUDC urgent on le comprend. PUMA urgent on le comprend. Mais une urgence qui s’éternise, l’association des élus locaux dénonce cette tendance à la centralisation qui est une régression démocratique», s’est exclamé Abdou Khadr Ndiaye, le président de l’Union des associations des élus locaux devant face au ministre du Budget Amadou Hott.