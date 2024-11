Liban: au moins 20 morts dans un raid israélien sur un immeuble, selon les autorités

« Le raid de l'ennemi israélien à Barja a fait 20 morts», a indiqué le ministère dans un bilan revu à la hausse, ajoutant que les opérations de déblayage et de secours étaient toujours en cours dans cette localité côtière située à une vingtaine de kilomètres de la capitale libanaise.Il s'agit de la deuxième frappe israélienne mardi contre cette région située en dehors des fiefs du Hezbollah pro-iranien, contre qui Israël est entré en guerre le 23 septembre.Par ailleurs, des frappes israéliennes ont aussi touché des zones du sud et de l’est du Liban , selon l’Agence nationale d’information (ANI).De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir lancé des drones, roquettes et missiles contre le nord d’Israël. Il dit également avoir tiré sur des soldats israéliens dans les régions frontalières du sud du Liban.L'armée israélienne a lancé le 30 septembre une offensive terrestre dans les zones frontalières dans le sud du Liban et des combats y opposent ses troupes au Hezbollah. Plus d'un million de personnes ont été déplacées par la guerre, selon le gouvernement.