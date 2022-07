Libye: le manque d'électricité en tête des préoccupations des Libyens

Dimanche 10 juillet, troisième jour de la fête d’al Adha, connu sous le nom de la Tabaski en Afrique de l'Ouest, le Premier ministre était dans sa ville natale Misrata. Devant le Conseil municipal de cette ville, Abdel Hamid Dbeibah a dû s'expliquer sur le problème et a reconnu avoir « sous-estimé » la crise de l’électricité :« Nous nous sommes rendus compte que le problème nécessitait plus de temps que nous ne pensions », a -t-il indiqué.



Avec la période de forte chaleur que traverse la Libye et où la température pourrait dépasser facilement les 40° dans plusieurs villes, la question de l’électricité devenait vitale. Or, le courant n’est établi que pour deux ou trois heures par jour.



Régler le problème de l’électricité, c’était l’une des promesses de Dbeibah avant qu’il ne devienne Premier ministre. Des milliards de dinars libyens ont été investis dans le secteur sans que la situation ne s’améliore. Plus de la moitié de l’argent aurait été détournée, selon plusieurs rapports libyens.



Aguila Saleh, président de la Chambre des représentants a réclamé une « enquête urgente sur les raisons » de cette coupure persistante du courant afin que les personnes incriminées prennent leurs responsabilités « devant le peuple libyen ».



La Libye est dans l’impasse politique et s’apprête à vivre un été chaud. Ce week-end, Fathi Bachagha, Premier ministre désigné par le Parlement et qui se dispute le pouvoir avec l’exécutif en place à Tripoli a promis « d’entrer dans la capitale dans les prochains jours ».