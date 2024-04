Litige foncier à Ziguinchor sur un terrain de 800 m2 : les jeunes dénoncent une vente illégale

À Alwar, un quartier périphérique de la commune de Ziguinchor (Sud), un terrain prévu pour accueillir une structure pour les enfants a été vendu à un opérateur économique local. Ce dernier envisage d'y construire un entrepôt de stockage de noix de cajou, selon les jeunes habitants des quartiers Alwar et Tilène. Réunis autour d'une organisation pour la défense des espaces, ces jeunes ont pointé du doigt l'équipe municipale sortante dirigée par Abdoulaye Baldé lors d'une conférence de presse ce mardi 16 avril.



"Le site en question n'a pas encore été construit mais il a été clôturé. En 2007, il avait été désigné pour la construction d'une structure pour les tout-petits. À notre grande surprise, le terrain a été vendu à un commerçant qui souhaite y ériger un entrepôt. Nous avons en notre possession la délibération de ce site. Malgré nos multiples alertes aux autorités de la ville, aucune action n'a été entreprise. Il s'agit d'une vente illégale", a déclaré Salif Sané, porte-parole du jour.



Le terrain disputé se trouve derrière le camp militaire George Boissy de Ziguinchor, couvrant une surface de 800 mètres carrés. Un différend entre les riverains et l'opérateur concerné s'est intensifié, aboutissant à une intervention du procureur. Déterminés, les jeunes refusant de reculer devant la pression et appelant l'équipe municipale actuelle dirigée par Ousmane Sonko à trouver une solution définitive à cette affaire, renseigne Dakar'Actu.