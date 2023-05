Londres : Macky Sall hué par des Sénégalais au point qu'il a été "évacué" de son hôtel

Ce n'est pas la première fois que le président Macky Sall se fait huer à l'étranger. On se souvient qu'en 2020, toujours à Londres, alors qu’il tient un discours dans une salle à moitié remplie de Sénégalais, une inconnue surgit de nulle part protestant contre ses pratiques politiques.



« Libérez Guy Marius Sagna ! Libérez Guy Marius Sagna ! Non à la séquestration de la démocratie au Sénégal ! Non au bradage des ressources naturelles au Sénégal ! », hurlait la dame.