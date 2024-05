Ziguinchor : une randonnée pédestre pour la consolidation de la paix en Casamance

Le 13 mai 2024 marque le premier anniversaire des armes rendues par 250 ex-combattants de la faction du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) de Diakaye (Bignona) dans la région de Ziguinchor. Cette étape symbolique, représentant un engagement envers la paix suite aux accords avec l'Etat du Sénégal, a été commémorée par une randonnée pédestre à travers les rues de Ziguinchor.



« Cette marche permet de rappeler la communauté nationale et internationale qu’il y a un an, il y a eu un dépôt qui a été fait, qui est un dépôt historique. Et aujourd’hui, c’est de nous rappeler, de commémorer et de célébrer cela, mais aussi profiter pour inviter les autres factions à pouvoir emboiter le pas à Diakaye pour que cette paix définitive revienne en Casamance », a soutenu Henry Ndecky, le coordonnateur des organisations de la Société civile pour la paix en Casamance (COSPAC).



Ainsi, il invite les autres factions à poursuivre les négociations avec l'Etat. « La paix est le seul motif pour pouvoir faire avancer une économie. On a besoin que nos papas, nos grands frères de nos petits frères qui sont dans le maquis rentrent à la maison. On a besoin que l'armée également pour que les FDS puissent s'occuper de la sécurité extérieure du pays pour une paix définitive », a confié M. Ndecky.



Le gouverneur Mor Talla Tine, marchant aux côtés des initiateurs, a souligné l'importance de la paix pour le développement économique et social de la région et du pays tout entier.



La marche a également été l'occasion pour Mme Elie Sophie Sagna, responsable du collège des femmes de la COSPAC, de faire appel aux nouvelles autorités pour qu'elles poursuivent les efforts de consolidation de la paix en Casamance. Elle a rappelé l'importance de la réalisation des points d'accords de l'engagement signé dans les accords de paix de l'acte 3 du 13 mai, notamment le désenclavement, la construction d'infrastructures sociales de base, l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que le renforcement de la sécurité et la prise en charge des populations déplacées et réfugiées.



Elle a également lancé un appel aux autres factions du MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance), pour poursuivre le dialogue en vue d'une réconciliation nationale et d'un Sénégal uni et prospère.