Abidjan : la jeunesse du Parti de Idrissa Seck devient membre associé de l'IFLRY

La 53ème Assemblée Générale de la Fédération Internationale des Jeunesses Libérales (IFLRY) qui s'est tenue à Abidjian, à été le théâtre d'un rendez-vous libéral.



Au cours de cette réunion, le Mouvement National des Jeunes de RÉEW MI a obtenu une reconnaissance sans précédent en étant accepté en tant que membre associé de l'organisation, avec le droit de vote, a appris PressAfrik.



Cette adhésion de la Jeunesse de RÉEW MI, marque une "étape significative dans l'engagement du mouvement en faveur des valeurs de démocratie et de liberté", en à croire le Secrétaire général du parti.



En réaction à cette nouvelle, le mouvement exprime sa "gratitude envers le bureau de l'IFLRY pour son engagement continu en faveur du libéralisme et de la jeunesse". Cette adhésion offre une plateforme importante au Mouvement National des Jeunes de RÉEW MI pour contribuer activement aux débats et aux initiatives de l'IFLRY, renforçant ainsi sa voix dans le paysage politique mondial."