Louga : Une mineure de 16 ans et un homme de 45 ans arrêtés pour « viols » sur une fillette de 11 ans

Une affaire de lesbianisme défraie la chronique à Thiamène, dans le département de Louga (nord-ouest du Sénégal) depuis vendredi dernier. Une écolière de 16 ans a été arrêtée et déféré au parquet de la localité pour acte contre-nature avec une fillette âgée de 11 ans.



La mise en cause a été interpellée par la gendarmerie de Coki suite à une plainte déposée par la mère de la présumée victime. Devant les policiers, la dame déclare : « Après mon divorce, j’ai confié la garde de mes deux filles à ma grand-mère qui vit à Thiamène. Pour les exigences de mon travail, je me déplace très souvent vers les régions de centre du pays (…) ».



Elle poursuit : « J’ai décidé de passer la Tabaski avec elles lors que leur grand-mère m’a informé que l’une d’elle est malade. Je voulais y voir plus claire. J’ai eu la surprise de ma vie lorsque j’ai soulevé sa culotte. J’ai constaté qu’elle est sujette à des pertes blanches et plus ses parties étaient écartelées ».



Interrogée, la petite fille pointe du doigt sur A.L, 45 ans. Elle accuse le père de famille d’avoir entretenu des rapports sexuels avec elle à chaque fois que sa grand-mère l’envoie à la boutique.



La fillette ne s'est pas arrêtée là. Elle a accusé l'écolière de 16 ans d'avoir introduit ses doigts dans ses parties intimes à quatre reprises.



L'écolière et le père de famille ont été arrêtés et déférés au parquet.