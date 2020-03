Lutte contre l’insécurité: sur 500 caméras de surveillance prévues, 473 ont été installées à Dakar

Sur 500 caméras de surveillance prévues, dans le cadre du projet «Safe City» (Ville sûre), 473 caméras ont été installées un peu partout dans les rues de la capitale sénégalaise, Dakar, selon Libération, qui cite le Directeur du programme Smart Sénégal, Cheikh Bakhoum.



Ces caméras qui sont dotées d’un système solaire capable de tenir sur une période d’au minimum 10 ans, pourront filmer les incidents, échanger des images et vidéos sur le terrain et faire de la géo-localisation en temps réel.



En outre, il est prévu un logiciel d’analyse des données collectées. Les caméras sont également interopérables avec le système du ministère de l’Intérieur.



Les forces de défense et de sécurité sont également dotées de téléphones portables intelligents pour faciliter leurs interventions, avec une communication sur un réseau sécurisé.



Pour une meilleure coordination des opérations sur le terrain, le projet va mettre en place quatre centres régionaux de commandement et un centre national de commandement.