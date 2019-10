Macky élève les victimes sénégalaises du crash d’hélicoptère à Bangui au Chevalier de l’Ordre National du Lion

La cérémonie de levée de corps des Casques Bleus appartenant au 4ème détachement sénégalais en République Centrafricaine, a eu lieu, ce vendredi présidée par le chef de l’Etat Macky Sall, qui a procédé à la décoration des feus Capitaine Gorgui Foune, de l’Adjudant-chef Mady Coly et le sergent-chef Ndiao Coulibaly à titre posthume au grade de chevalier dans l’Ordre National du Lion. Plusieurs parents des victimes, les autorités civiles et militaires étaient présents à la cérémonie.



En effet dans sont discours d’Oraison funèbre, le Général de Brigade Aérienne, Chef d’Etat Major de l’armée de l’air a rappelé que, « dans le cadre d’un vol en appui aux opérations de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), l’aviation militaire sénégalaise a été victime d’un crash d’hélicoptère dans la matinée du vendredi 27 septembre 2019 dans la localité de Bouar situé à 354 kilomètre de Bangui ».



Selon le Général, « l’équipage à bord de cet héliscoptère de combat de type MI 35 était composé du capitaine El hadji Moussa Thiam, pilote commandant de bord, du capitaine Gorgui Foune, du copilote, de l’Adjudant-chef Mady Coly, photographe aérien et du sergent-chef Ndiao Coulibaly, mécanicien navigant. Ce crash a occasionné un lourd bilan de pertes en vies humaines, qui s’élève aujourd’hui à 3 morts et 01 blessé. Parmi les 04 membres de l'équipage présents à bord de l’hélicoptère, seul le capitaine Thiam en est sorti vivant avec des blessures graves ».