Macron "condamne avec la plus grande fermeté l'attaque" lancée par l'Iran contre Israël et "appelle à la retenue"

Les chefs d'État et de gouvernement du G7, dont la France est membre, se réuniront en vidéoconférence dimanche en début d'après-midi « pour discuter de l'attaque iranienne contre Israël », a annoncé le gouvernement italien, qui préside actuellement ce groupe des pays industrialisés. « Nous travaillons pour éviter qu'il y ait une crise militaire encore plus forte », a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, sur la chaîne publique Rai3.

« Le G7 enverra des messages à Israël, la plus grande prudence est nécessaire pour empêcher que la situation s'aggrave », « alors que la rétorsion iranienne de la nuit dernière peut amorcer une spirale dangereuse », a-t-il ajouté. Le Conseil de sécurité doit lui aussi tenir une réunion d'urgence dimanche, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, ayant condamné « une grave escalade ».

Ce dimanche 14 avril au matin, Emmanuel Macron a réagi à l'envoi de drones et missiles de croisière par l'Iran contre Israël pendant la nuit. « Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël, qui menace de déstabiliser la région », a ainsi déclaré le président de la République française sur X. Le chef de l'État a également exprimé sa « solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires et à la stabilité régionale ». Emmanuel Macron a par ailleurs appelé « à la retenue », précisant que « la France travaille à la désescalade avec ses partenaires ».L'Iran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche plus de 200 drones et missiles contre Israël, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, une attaque directe iranienne inédite qui a été « déjouée », a affirmé ce dimanche l'armée israélienne.