Madagascar: les chefs religieux délivrent un message cinglant à l'égard de la classe dirigeante

Le message publié le 24 décembre a suffi à bousculer la trêve habituelle des fêtes. « Que Noël ne soit pas comme celui d'Hérode, celui (d’une personne aveuglée), un fou au pouvoir (...) qui cherche par tous les moyens à cacher la vérité » lance le président de l’Église protestante FJKM. En s’appuyant sur la figure du roi de Judée au Ier siècle avant Jésus-Christ, le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa demande aux dirigeants de ne pas tomber dans les pratiques tyranniques bien connues de ce souverain.



« Attaques déguisées »

Des mots assimilés à des « attaques déguisées » par la présidence de la République malgache. Sollicitée par RFI, Lova Ranoromaro, sa porte-parole estime que l’Église doit « rassembler et non alimenter la haine » Quelques jours plus tard, le 31 décembre, l'Église catholique choyée par le président Andry Rajoelina, a elle aussi délivré un message alarmiste, bien que plus tempéré.



«Crier "Alléluia" et "Amen" à l’Église ne vaut rien si nous continuons à faire le mal » tance le cardinal Désiré Tsarahazana. Une référence à la persistance de mauvaises pratiques au sein de l’administration. La semaine dernière, un député et trois fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ont justement été arrêtés dans deux affaires distinctes de trafic de lingots d’or et de tortues.



L'Église, un des derniers remparts

Les messages des leaders religieux ne cessent d’être relayés et commentés dans la sphère publique et politique. Avec une opposition affaiblie et un parti présidentiel hégémonique, l'Église est considérée comme l’un des derniers remparts de la population à Madagascar, enlisée dans un quotidien marquée par la hausse du coût de la vie ainsi que les coupures d’eau et d’électricité.