Magal de Touba : Cheikh Bassirou Mbacké attire l’attention des autorités sur l’assainissement de la cité religieuse

En conférence de presse ce dimanche, pour les besoins des préparatifs du Magal de Touba, ce dimanche, le président du comité d’organisation Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké s’est prononcé sur l' assainissement qui est une préoccupation majeure à la prochaine célébration de l’événement religieux.



« A l’heure ou je vous parle, nombreux sont les habitants de Touba dont leur domicile ont été envahis par les eaux de pluie. Et beaucoup parmi eux sont sortis de leur maison pour aller chercher refuse ailleurs. Aussi, la Résidence Khadim Rassoul qui abrite la célébration officiel du grand Magal n’est pas épargnée par cette situation », a déclaré Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.



Par ailleurs, il a invité les autorités étatiques à mieux faire pour aider à évacuer les eaux stagnantes. Et ce, malgré le temps de grâce qu'il leur accorde du fait de leur récente prise du pouvoir.



Selon le président du comité d'organisation du grand Magal de Touba « la cité religieuse a existé plus de cent (100) ans avant que le premier assainissement ne soit fait sous le khalifa de Serigne Saliou Mbacké ».



Sur le plan de l'approvisionnement en eau potable, le président du comité d'organisation émit son souhait de ne voir « aucun forage en panne » durant la célébration de l’événement religieux. Il a, sur ces entrefaites, invité les acteurs impliqués à ne ménager aucun effort pour un approvisionnement correct en eau potable pendant la même période.



Selon lui, « Touba n'attend point les autorités étatiques pour se construire, les rails et certaines réalisations faites par les fidèles en sont la parfaite illustration ».



En outre, le porte-parole du Khalif général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a rappelé le parcours différents khalifs généreux des mourides qui se sont succédé au khalifa de Serigne Touba avant de renouveler les interdits dans le périmètre de la cité de Bamba.



Se prononçant sur la célébration du grand Magal, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké de laisser entendre : « Le Cheikh l'a célébré pendant deux ans dans son domicile en Résidence surveillée à Diourbel avant de donner l’ordre à Balla Fally Niang de dires aux fidèles de l'étendre le plus largement possible avec comme principale recommandation le Berndète (les jouissances) ».