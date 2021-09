Maguette Sène, désigné meilleur maire du Sénégal, d’après un sondage

Le Directeur Général du Centre des œuvres Universitaires de Dakar (COUD) et maire de la Commune de Malicounda (Mbour), Maguette Sène a été désigné meilleur maire du Sénégal sur une liste de 28 édiles, d’après un sondage en ligne, réalisé par nos confères de Senego.



A la question posée à savoir : « Cite les 3 actuels meilleurs maires du Sénégal», les internautes, ayant répondu, ont massivement porté leur choix sur Maguette Sène. L’édile de Malicounda est suivi de Barthélémy Dias et Serigne Guèye Diop, respectivement, Maire de Mermoz-Sacré-Coeur de Sandiara.



Outre ces trois maires précités, d’autres noms étaient sur la liste des 28 maires du Sénégal que Senego.com a soumis à l’appréciation des internautes. Hormis Barthélémy Dias et Serigne Guèye Diop, maires de Mermoz et Sandiara, qui ont occupé, respectivement, les 2e et 3e places, Aliou Sall de Guédiawaye et non moins président de l’Association des maires du Sénégal (AMS), Soham Wardini de Dakar et Bamba Fall de la Médina figuraient également sur la liste des illustrés nominés.



Il y avait également Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Yoff, Moussa Sy des Parcelles Assainies, Abdoulaye Timbo de Pikine, Ndiagne Diop de Bambilor, Mamadou Sy Mbengue de Tivaouane, Abdou Mbacké Ndao de Mbacké, Daouda Niang de Rufisque, Moulaye Guèye de Diamniadio ou encore Mariama Sarr de Kaolack.



Voici la liste des 28 maires sur la liste du sondage de Senego :



A- Daouda Niang Rufisque

B- Barthélémy Diaz Sacré cœur

C- Moustapha Mbengue Keur Massar

D- Maguette Sène maire de malicounda

E- Ndiaga NIANG Thiaroye sur mer

F- Serigne Gueye Diop maire de Sandiara

G- Aliou Sall maire de Guediawaye

H- Malick Fall maire de Diourbel

I- Soham El Wardini maire de Dakar

J- Abdoulaye Bibi Baldé maire de kolda

K-Abdoulaye TIMBO maire de pikine

L- Amadou Mame Diop maire de Richard toll

M- Madiop DIOP maire de grand Yoff

N- Abdoulaye Diouf SARR maire de Yoff

O- Ahmadou Bamba FALL maire de Médina

P- Mamadou Moulaye Gueye maire de Diamniadio

Q- Mame Balla LO maire de Tambacounda

R- Mamadou Sy MBENGUE maire de Tivaouane

S-Mamadou Lamine KEITA maire de Bignona

T- Abdou Mbacké NDAO maire de Mbacké

U- Moussa SY maire des Parcelle Assainies

V- Gana MBAYE maire de Bambey

W- Mariama SARR maire de Kaolack

X- Dioumourou KA maire de Keur Momar SARR

Y- Aïda Sow DIAWARA maire de Golf sud

Z- Ndiagne DIOP maire de Bambylor