Mame Makhtar Guèye sur l'expulsion de l'imam sénégalais de la France : "si l'extrême droite a aujourd'hui le vent en poupe ces imams qui adoptent des prêches radicales y sont pour beaucoup"

Vous savez qu'en Islam, on met souvent bien en évidence le principe de la tolérance. D'ailleurs, lorsque le Tout-Puissant a envoyé le Prophète de l'Islam il lui a donné comme mot d'ordre essentiel dans sa lettre de mission : la tolérance. Et cet ordre de mission tient en une phrase : "je t'ai envoyé sur terre pour mettre en évidence la compassion que je ressens pour tous les êtres.



Est-ce dire que la bonne convivialité est recommandée par l'Islam où que puisse vivre le musulman?



Alors par conséquent, l'Islam recommande la bonne convivialité à l'égard des communautés qui ne sont pas des communautés musulmanes. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a résumé en une phrase : "ils ont leur religion. Vous avez la vôtre". Donc n'essayez pas d'imposer à qui que ce soit une ligne de conduite, surtout quand vous êtes dans pays qui n'est le vôtre et qui n'est pas un pays musulman. Dans ce cadre , le mieux c'est de se conformer aux lois et règlements de ce pays.

La preuve il y a des Sénégalais qui veulent faire venir leur deuxième épouse en France mais ils ne peuvent pas le faire. Le fait d'avoir une deuxième épouse est très encouragé par nos traditions et recommandé par la religion. Mais au moment de passer aux formalités, ils se heurtent au code civil français renforcé par la loi Pasqua de 1993 sur le regroupement familial. Cette loi a banni la polygamie.

Et les millions de musulmans qui sont en France n'y peuvent rien, à part se conformer aux lois du pays d'accueil. Si l'on ne peut pas se conformer aux lois du pays d'accueil, le mieux est de ne pas y aller.

Donc c'est l'imam qui y est allé, les Français ne l'ont pas forcé à venir dans leur pays. Dès lors, quand il tient des prêches qui sont aux antipodes des règles qui régissent la vie communautaire de ce pays il se crée des problèmes.



Comme le gouvernement français vous également vous reprochez à l'imam le radicalisme?



Il va jusqu'à dire que le musulman ne doit pas se mélanger avec aux non musulmans. Pourquoi donc, il a quitté son pays pour se rendre dans un pays de non musulmans. Je pense qu'il devrait commencer par se faire lui-même le reproche.

Nous, nous sommes opposés à toute forme de radicalisation, toute forme d'exclusion. L'Islam n'est pas une religion d'exclusion. C'est une religion qui encourage la bonne convivialité. Le Prophète lui-même a vécu avec des animistes, des athées, des juifs etc mais ils ne leur a jamais déclaré la guerre au contraire, il a toujours mis en avant le principe coranique qui dit : "il n'y a pas de contraintes en religion". Pour le cas de cet Imam nous prions pour lui. Mais qu'il sache que l'Islam n'a recommandé à personne d'aller dans une communauté non et l'Imposer notre mode de vie. La meilleure des façons c'est de rester chez soi et d'y appliquer ces codes. Mais dès l'instant qu'on va dans un pays d'autrui on doit se conformer. Donc ce qui est arrivé à cet imam ne doit pas le surprendre.



Est-ce que ces genres de prêches ne sont pas à l'origine de la montée de l'extrême droite dans pratiquement toute l'Europe?



Si l'extrême droite a aujourd'hui, le vent en poupe ces imams qui adoptent des prêches radicales y sont pour beaucoup. Ils créent la peur de l'autre. Parce que quand vous dites que les musulmans ne doivent pas se mélanger avec les autres dans un pays non musulman vous créez la peur chez l'autre. Naturellement, le pays d'accueil ne va pas se laisser faire. Car il va chercher à se défendre. Par cette expulsion et même exclusion, l'imam ne rend pas service à l'Islam. D'une manière générale, il faut dire que le radicalisme n'a rien produit de bon dans le monde. L'Islam est constitué de stratégies. Toute la progression de l'Islam a reposé sur des stratégies. Les fondamentaux de l'Islam sont la bonne convivialité, la tolérance et la stratégie.



A votre niveau qu'est-ce que vous envisagez de faire à l'endroit de cet imam expulsé?



Pour le réconforter et par solidarité entre croyants nous allons le rencontrer. Nous parlerons également avec lui de la conduite à tenir dans un pays non musulman. Quand on est chez autrui, il faut respecter les lois et règlements. Donc, aujourd'hui cela lui a coûté une expulsion. Pourtant, les milliers de sénégalais qui vivent en France ont respecté le code civil français en ne vivant pas la polygamie, pourtant reconnue par leur religion.