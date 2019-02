Man City : Guardiola redoutait un grand écart

Avant d'affronter West Ham ce mercredi , à l'occasion de la 28e journée de Premier League, Manchester City ne possède qu'un point de retard sur Liverpool, le leader du championnat. Une situation qui aurait pu être pire d'après le coach des Citizens, Josep Guardiola.



"Ils sont toujours en tête du classement. Ils ont donc été meilleurs que nous jusque-là, mais aussi meilleurs que Tottenham et les autres. Il y a eu une période où nous avons perdu quatre fois en neuf matchs. Il reste encore onze journées et ils n'ont qu'un point d'avance. C'est moins que ce que je redoutais il y a quelques semaines", a déclaré Guardiola en conférence de presse.



Sous pression avec le retour de City, Liverpool reste sur une victoire et trois nuls lors de ses quatre derniers matchs de championnat. Les Reds reçoivent Watford ce soir.