Marché Grand Yoff : les commerçants décident de ne plus payer les taxes municipales jusqu’à nouvel ordre

Les commerçants du marché de Grand Yoff, quartier populeux de Dakar, ont décidé de ne plus payer les taxes municipales jusqu’à nouvel ordre pour pousser la mairie à régler le problème de ruissellement quotidien des eaux usées, qui est à l’origine de la baisse de leurs chiffres d’affaires.



« Nous vivons depuis 10 jours avec ses eaux usées. Personne ne rentre ici au marché. Dès que les clients voient l’eau qui dégage une odeur nauséabonde, ils retournent. Nous vivons des moments très difficile au marché », a confié un commerçant à la Rfm.



De ce fait, ils ont décidé de ne plus payer les taxes municipales jusqu’à nouvel ordre. « Aujoud’hui, nous avons décidé d’arrêter de payer les taxes municipales jusqu’à nouvel ordre. Le délégué a vu ces eaux et le maire aussi, mais personne n’a réagi », a ajouté un autre commerçant.