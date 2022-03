Marche contre le parrainage : Plus de 23 arrestations ont été décomptées dont 5 femmes

Selon des informations obtenues, 23 manifestants arrêtés sont dénombrés lors de la marche contre le parrainage. Parmi eux, il y figure Guy Marius Sagna (Frapp), Dame Mbodj (coalition Le Peuple), Aliou Gérard Koïta (Frapp), Daouda Guèye de Pikine (Frapp), Khady Badiane (Frapp), Sylvestine Mendy (Africa First), Adama Diatta (Frapp), Mamadou Gadio (Frapp), Baye Niass (Fouta Tampi), DJ Malick (Lcis), Yolande Camara (Lcis), Abdou Karim Guèye (Nittu Dëgg Valeurs), Ousmane Sarr (Nittu Dëgg Valeurs) et Thierno (Nittu Dëgg Valeurs), Mouhamed Diedhiou dit "Tiger" (Y en a Marre).



Sur cette longue liste, s’ajoute 6 autres personnes. Il s’agit de Pape Abdoulaye Touré, 2 femmes et 3 autres hommes. Ce dernier annonce que « 4 sont au commissariat central et 19 au commissariat de Dakar Plateau ».