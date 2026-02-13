Violences enregistrées lors de la finale de la CAN 2025 : Le patron de la CAF promet de sévir à l’avenir

La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal continue de faire débat. Ce vendredi, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), est revenu sur cet épisode qui l’a dit-il, l’a « extrêmement déçu ». Le patron de l’instance promet de sévir à l’avenir.



« J’ai été extrêmement déçu par ce qui s’est passé lors de la finale. Très embarrassant. Cela ne devrait jamais se reproduire. Cela ne se reproduira plus. C’est une tache sur l’excellente CAN que nous avons eue », a déclaré le président de la CAF. Motsepe monte au créneau et prévient « nous allons modifier les statuts de la CAF, ses règlements et le code disciplinaire afin de garantir des sanctions sévères et appropriées pour les violations graves de nos règles et pour tout comportement portant atteinte à la réputation et au respect du football africain».



Pour lui, « ce qui s’est passé lors de la finale de la CAF au Maroc, ce comportement, nous ne voulons plus jamais le revoir. Cela ne doit plus jamais arriver. Nous ne le tolérerons pas. Tolérance zéro, c’est non négociable ».



Pour rappel, au terme de la procédure disciplinaire, la CAF avait décidé des matchs de suspension sur le plan continental et des sanctions financières à l’égard de certains joueurs et de l’entraîneur Pape Thiaw.