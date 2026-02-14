Un gang de voleurs de bétail démantelé entre Nioro du Rip et Kaolack

Le Commissariat urbain de Nioro du Rip a procédé à l’interpellation des membres d’un gang spécialisé dans le vol de bétail.



Face à la recrudescence des déclarations de vols de bétail dans la commune de Nioro, une mission d’intensification des patrouilles a été confiée à la Brigade de Recherches (BR). L’opération a été déclenchée dans la nuit du 12 février 2026, suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant une base arrière de malfaiteurs située au village de Keur Mala (commune de Thiaré, département de Kaolack). Selon la Police nationale, ces derniers effectuaient des incursions nocturnes à Nioro pour dérober du bétail avant de l'acheminer vers leurs enclos de dissimulation.



L'intervention de la BR a permis l'interpellation de trois (03) individus et la récupération de huit (08) béliers de robe blanche, volés à Nioro et dissimulés dans des enclos à Keur Mala.



Les interrogatoires ont révélé une organisation structurée. L'un des mis en cause a reconnu avoir été sollicité par un acolyte basé à Nioro, chargé de "préparer le terrain" et d'identifier les cibles. Bien qu'initialement réticent car étant activement recherché par la Brigade de Gendarmerie de Nioro pour un vol similaire à Porokhane, le suspect a fini par mandater un tiers. Ce dernier, muni d'indications précises sur la localisation des enclos, s'est rendu à Nioro dans la nuit du mercredi pour perpétrer le forfait, précise la même source.



Compte tenu des indices graves et concordants, les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis de nuit avec usage de moyens de transport et détention d’armes blanches.