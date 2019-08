Matam: un enfants de 5 mois tué sur le dos de sa mère

Un enfant âgé de cinq (5) mois a été tué sur le dos de sa mère au village de Wodobéré dans la région de Matam, au Nord-est du Sénégal. Le présumé meurtrier est son oncle, de 22 ans, qui n'arrivait plus à digérer les grossesses successives hors mariage contractées par sa sœur.



Selon Rfm qui donne l'information, la mère de la victime et son frère vivent une véritable crise depuis quelques mois. A l'origine, deux (2) grossesses successives de la jeune dame avec deux (2) enfants hors mariage.



Le drame a eu lieu au cours d'une altercation entre les deux parents que le bébé qui se trouvait derrière le dos de sa maman a perdu la vie sur le champ. Acheminé à l'hôpital de Matam, les médecins a alerté la police.



Arrêté, le mis en cause a été déféré au parquet près du procureur du tribunal de Grande instance de la région. Après un retour de parquet, sa garde à vue a été prolongée.