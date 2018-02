Mauritanie : Les étudiants sénégalais en Master de gestion des hydrocarbures et des mines abandonnés par l'Etat

Les étudiants sénégalais qui ont été envoyés en Mauritanie pour être formés en gestion des Hydrocarbures et des Mines se sentent abandonnés par les autorités sénégalaises. Après la visite de deux jours du président de la République Macky Sall en Mauritanie, ils ont dénoncé l'indifférence de l'Etat du Sénégal à leurs problèmes.



Ces fils du Sénégal se débrouillent, depuis près de quatre années sans bourses, pour se prendre en charge, en Mauritanie, comme le porte-parole du Collectif qu'ils ont mis en place pour interpeller les autorités sur leur situation l'a fait savoir sur les ondes de la Rfm.

"En tant que Sénégalais, dans ce master qui s'inscrit dans la lancée de l'Etat du Sénégal, à savoir former des ressources humaines capables de gérer les hydrocarbures et les mines du Sénégal, on voudrait au moins avoir un soutien, un accompagnement de l'Etat du Sénégal, comme des bourses ou une prise en charge totale des frais de séjour ici en Mauritanie. Depuis 2013-2014, le collectif court derrière cet accompagnement qui n'est toujours pas effectif. Nous souhaitons au plus vite que les autorités s'attellent à satisfaire notre demande", a lancé Oumar Dème