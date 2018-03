Mayoro Faye du Pds dément l'arrestation de Oumar Sarr : "C'est Mamadou Diop Decroix et 24 autres personnes qui ont été arrêtés"

Le Coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) serait libre comme l'air; Contrairement aux informations relayées par la presse ce matin lors de la dispersion de la manifestation de l'opposition à Sandaga (centre ville Dakar).



Si l'on en croit à Mayoro Faye, le chargé de Communication dudit parti, Oumar Sarr et Me Madické Niang ne font pas partie des 25 personnes arrêtées par la police ce vendredi. "Oumar Sarr n'a pas été arrêté. C'est Mamadou Decroix, Marie Sow Ndiaye (députée du groupe parlementaire Liberté et Démocratie) et 23 autres personnes qui ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Nous allons communiquer la liste complète des personnes arrêtées en fin d'après-midi", a-t-il confié à PressAfrik.