Mbacké, département le plus peuplé du Sénégal : Mouhamed Lamine Bara Lo explique les raisons

​Avec 1 359 757 habitants contre 1 182 416 résidents pour la capitale, Mbacké devance le département de Dakar, selon les résultats provisoires du cinquième recensement général de la population et de l’Habitat, réalisé par l’Agence national de la statistique et de la démographique (Ands). Mouhamadou Lamine Bara Lô, président du mouvement Farlu, dans le département Mbacké, a expliqué les raisons cette densité, a l’émission Midikeng sur PressAfrikTv, de ce 03 novembre 2023, dont il était l’invité. « L’attractivité de Mbacké peut être expliquée par le fait que c’est la grande ville de Touba qui porte la démographie du département de Mbacké. En plus de cela, il y a une croissance interne locale de la population mais aussi beaucoup de gens quittent leur région pour venir à Touba pour des aspects religieux ou sociaux. Parfois même des familles quittent une région quelconque pour venir habiter à Touba et c’est ce qui a créé le phénomène des quartiers périphériques », a-t-il souligné. Regardez

Aminata Diouf

