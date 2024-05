Demande des visas Schengen : 43.000 dossiers traités en 2022 et 46.000 en 2023 par l'ambassade de France au Sénégal

En cette journée de l'Europe, célébrée le 09 mai, la Team Europe, composée de l'ambassadeur de l'Union Européenne et des 15 États membres représentés au Sénégal, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur le partenariat Sénégal-UE. La rencontre a permis de discuter sur divers aspects, notamment les défis persistants liés à l'émigration irrégulière et à l'obtention de visas Schengen.



Une préoccupation majeure soulevée a été le processus ardu pour obtenir un visa de l'espace Schengen. En effet, de nombreux Sénégalais ont dénoncé le système des ambassades surtout de la France quand il s’agit de demander. La prise de rendez-vous est un véritable parcours de combattants qui s’est transformé en « trafic ». Les candidats à l'émigration peuvent dépenser jusqu'à 400 000 francs CFA pour obtenir un rendez-vous.



Malgré ces obstacles, le nombre de demandes de visas traitées par les consulats européens au Sénégal ne cesse d'augmenter. L'ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fages, a révélé que le consulat général de France a traité 43 000 dossiers en 2022 et 46 000 en 2023, avec une répartition de deux tiers pour des visas de court séjour Schengen et un tiers pour des visas de long séjour. Elle a également souligné un taux d'acceptation de plus de 62% pour les visas de court séjour Schengen, avec un délai de traitement d'environ deux à trois semaines, pouvant s'allonger en période d'activités intenses, comme lors de la campagne étudiante.



Concernant les problèmes liés à la prise de rendez-vous, l'ambassadrice de la Belgique, Hélène de Bock, a identifié la présence d'acteurs tiers qui monopolisent les rendez-vous pour des demandes régulières, au détriment des demandeurs ordinaires. Elle a indiqué que l'Union Européenne travaille en étroite collaboration avec les autorités sénégalaises pour contrer cette pratique. De plus, elle a lancé un appel aux candidats à l'émigration, les encourageant à éviter les officines intermédiaires et à soumettre leurs demandes de visa directement. Ce, en soulignant que le fait de recourir à ces intermédiaires ne garantit en rien l'acceptation du visa.



Cette conférence de presse de la Team Europe a mis en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les demandeurs de visa au Sénégal, tout en soulignant les efforts conjoints entre l'Union Européenne et les autorités locales pour améliorer le processus et lutter contre les pratiques frauduleuses.



Pour rappel, Chaque année, le 9 mai, la Journée de l’Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Cette date marque l’anniversaire de la déclaration historique prononcée par Robert Schuman, dans laquelle il expose l'idée d'une nouvelle forme de coopération politique en Europe, qui rendrait impensable la guerre entre les nations européennes. La proposition de Robert Schuman est considérée comme l'acte de naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Cette année la team Europe célèbre les 74 ans de la journée Europe.