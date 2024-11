Mbour et Joal-Fadiouth : les « Navétanes » suspendus jusqu'à nouvel ordre (Préfet)

Le préfet de Mbour et Joal -Fadiouth (Petite-Côte) a sorti lundi 18 novembre 2024 un arrêté avec effet portant suspension de toutes les activités liées au Mouvement « Navétane » organisé par l’ODCAV (Organisation départementale de coordination des activités de vacances) dans les communes de Mbour et de Joal-Fadiouth. Il a pris cette décision pour éviter des incidents de trouble à l’ordre.



Le document indique que le présent arrêté charge le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie et le Commissaire central de Mbour de veiller à son application. Ces autorités seront responsables de l’exécution des directives afin d’assurer le maintien de l’ordre et de prévenir tout débordement dans les localités concernées.