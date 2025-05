Ligue des champions : PSG-Arsenal, dernière bataille pour une place en finale face à l’Inter

Qui rejoindra l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions ? La réponse tombera ce mercredi 7 mai 2025 à 19h00 GMT, au Parc des Princes, où le PSG reçoit Arsenal dans un match retour très attendu. L’ambiance s’annonce électrique, à l’image de la folle soirée de la veille, marquée par l’élimination du FC Barcelone par l’Inter.



Arsenal va débuter la rencontre avec un handicap d’un but à remonter. Le mot d'ordre, en dépit de la défaite à l'aller (0-1), n'a pas bougé d'un iota dans la bouche de son entraîneur : croyance. « Le résultat de l'aller amène de la clarté, on sait ce que l'on doit faire pour aller en finale. On va tout faire pour rendre cela possible sur le terrain. On a la conviction que l'on peut le faire. On a le même sentiment que contre Madrid, qu'il y a la possibilité de le faire », a déclaré Mikel Arteta en conférence d’avant-match.



Les Gunners sont donc à Paris pour renverser la donne et se qualifier. L’équipe a déjà montré face au Real Madrid en quart de finale qu’elle peut être à la hauteur de ses ambitions. Mais l’équation semble plus délicate et le col plus élevé.



Le Paris de Luis Enrique n’est pas le même que celui qui s’est fait remonter au score ces dernières années. L'Espagnol est exigent envers ses joueurs au point où l'équipe ne se satisfait plus de faire un bon match sans gagner ou de gagner sans faire un bon match. Dans l'attitude, les joueurs ont changé.



Cette rencontre, l’équipe la joue à domicile et a traversé cette compétition avec une certaine maîtrise qui a fini de la placer parmi les favoris pour la remporter.



Si les deux équipes ont le même style de jeu, les Anglais ont montré moins de sérénité, à domicile, devant les Français au match aller. Ce soir, ils doivent d’abord refaire leur retard et ensuite ne pas céder aux assauts des Kvara, Doué, Dembélé ou Barcola.



Le PSG du technicien espagnol a retrouvé depuis une stabilité en milieu de terrain qui lui permet de harceler constamment l’adversaire dès qu’il a le ballon. Ce qui ne laisse pas le temps à l’équipe adverse de déployer son jeu. Devant leur public, les Parisiens essayeront de se surpasser davantage.