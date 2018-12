Menaces de mort contre un proche de Thierno Alassane Sall: le suspect interrogé par la police

L'homme qui a proféré des menaces de mort contre un proche de Thierno Alassane Sall, président de République des valeurs et candidat déclaré à la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019, a été localisé puis interrogé par la police de Dieuppeul, a-t-on appris auprès de nos confrères de Seneweb.



Il s'agit d'un certain Monsieur Sakho qui a d'abord nié les faits avant de passer aux aveux. "Mon intention ce n'était pas de le menacer de mort. Je connais bien Mbaye Guèye" (proche de Thierno Alassane Sall), a affirmé le suspect qui, selon Seneweb, serait le chauffeur d'un célèbre syndicat de la place.



Jeudi, Mbaye Guèye, membre de la cellule de communication de République des valeurs a reçu un appel d’un numéro non masqué. L’individu lui aurait balancé: "Je te buterai, si tu n’arrêtes pas tes tribunes contre le Président dans la presse."



A la suite de ces menaces, il a décidé de déposer une plainte contre X.