Migration irrégulière : 156 candidats interceptés au large de la Mauritanie, dont plus de 100 Sénégalais

Les autorités mauritaniennes ont intercepté une embarcation transportant 156 migrants au large de Nouadhibou. Un communiqué du ministère mauritanien de la Pêche et de l’Économie maritime, publié ce lundi, révèle que plus de 100 des passagers sont des ressortissants sénégalais.



Le périple de ce bateau, parti de Gambie il y a quatre jours, était semé d’embûches. À son bord se trouvaient également 21 Gambiens, 32 Ghanéens et deux Guinéens (Conakry). Confronté à des conditions météorologiques exécrables et des vents violents, l’équipage aurait été contraint de dévier sa trajectoire initiale, cherchant désespérément refuge sur les côtes mauritaniennes.



C’est dans ce contexte de détresse que la Garde côtière mauritanienne est intervenue, interceptant le navire à proximité du port autonome de Nouadhibou. Cette opération n’est pas un cas isolé. Elle survient moins d’une semaine après une interception similaire, le 15 juillet dernier, où un autre bateau transportant 171 migrants, cette fois-ci en provenance de Guinée Conakry, avait été arraisonné dans les mêmes eaux.