Moderniser la pêche artisanale : un montant de 74 millions de francs CFA remis à 39 acteurs de la pêche

La ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Fatou Diouf, a procédé ce vendredi à la remise de financements d’un montant de 74 millions de francs CFA à 39 acteurs de la pêche. S’exprimant lors de la cérémonie, la ministre a assuré les acteurs de la pêche artisanale, de la volonté du gouvernement de moderniser ce sous-secteur.



« Avec les pirogues en fibre de verre, le gouvernement a décidé de faire de la modernisation de la pêche artisanale son cheval de bataille », a-t-elle indiqué, soulignant que ces financements devraient faciliter l’acquisition de pirogues en fibre de verre au profit des bénéficiaires.



Elle a vanté la qualité des pirogues acquises par la DER/FJ, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. « Elles sont insubmersibles, ne consomment pas beaucoup d’essence et peuvent rester plusieurs jours en mer tout en préservant la qualité des prises », a affirmé la ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires.



Elle a annoncé la fabrication prochaine de pirogues d’une « grande puissance », promettant d’en discuter avec le groupe CFAO, qui en confectionne dans son usine de Ouakam, à Dakar.



Aïssatou Mbodj, la déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, assure que les financements remis aux professionnels de la pêche vont aider à améliorer leurs conditions de travail.