Afrique du Sud: une visite historique du président ukrainien écourtée par la guerre

L'Afrique du Sud réaffirme son rôle de médiateur

C'est une rencontre historique qui a eu lieu ce 24 avril en Afrique du Sud , à l'occasion de la première visite officielle du président ukrainien dans un pays d’Afrique, illustration d’une volonté de se rapprocher du continent.« Poutine n'apprécie pas la présence de l’ Ukraine en Afrique. La Russie veut une présence exclusive. Mais nous sommes convaincus que le président sud-africain et d'autres partenaires en Afrique, contribueront à forcer Poutine à soutenir un cessez-le-feu total et inconditionnel, et à arrêter la guerre ».Et en tant que pays non aligné, l’Afrique du Sud a réaffirmé sa volonté d’être un pays médiateur. Rien que cette semaine, juste avant la visite de Zelensky, Cyril Ramaphosa a aussi échangé, au téléphone cette fois, avec Vladimir Poutine, puis avec Donald Trump.« L'expérience de notre propre parcours, du cauchemar de l'apartheid à la démocratie, nous fait comprendre l'importance d'impliquer toutes les parties au conflit pour parvenir à la paix. S'il est une chose que notre histoire nous a apprise, c'est que la diplomatie et le dialogue sont plus puissants que n'importe quelle arme ». Volodymyr Zelensky a dû écourter sa visite à Pretoria pour rentrer en urgence à Kiev, après l’une des plus grandes offensives russes sur la capitale ukrainienne.