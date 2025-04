Ligue 1 (20e journée) : Jaraaf prend le large, US Gorée et Wally Daan au ralenti

Le leader Jaraaf (39 points) a clôturé la 20e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football par une victoire à domicile (2-0) contre OSLO FA (16e, 19 points -13), ce jeudi 24 avril 2025, au stade municipal de Yoff. Avec cette 11e victoire, le club de la Médina prend le large à 5 points sur ses poursuivants directs, US Gorée (2e, 34 points +8) et Wally Daan de Thiès (3e, 34 points +6).



Le Jaraaf occupe seul la tête du classement de la Ligue 1, après avoir vaincu (2-0) le dernier, OSLO FA, dans un duel des extrêmes. Avec un autogoal (2') et une réalisation de Saliou Gueye (25'), les Médinois ont désormais une avance de 5 points sur l'US Gorée et Wally Daan, battus respectivement à l'extérieur par Jamono Fatick et AS Pikine sur le même tarif de 1-0.



Grâce à l'unique but inscrit par l'attaquant Mangoné Ndiaye sur penalty (37'), ce jeudi en clôture de la journée, l'AS Pikine (25 points) décroche un deuxième succès de rang et grimpe au 9e rang.



À l'entame de cette 20e journée, mercredi, Teungueth FC s'est donné un bol d'air en remportant le derby rufisquois (2-0) contre AJEL de Rufisque.



Suite à des réalisations de Pape Bouba Seck (4') et du capitaine, Baye Assane Cissé, les tenants du titre (23 points +2) enregistrent leur 4e succès à domicile et se hissent à la 10e place. Pour leur part, les Ajelois (31 points), avec une deuxième défaite d'affilée, chutent au 5e rang.



Après deux nuls de suite avant cette journée, l'US Gorée (34 points +8), qui lorgnait le fauteuil du leader, s'est inclinée (1-0) sur la pelouse du Jamono Fatick (19 points -10). L'unique but inscrit par Baye Ibou Ndiaye (38') permet au club du Sine de virer à la 15e place relégable, cédant le bonnet d'âne à OSLO FA.





Résultats 20e journée



Jeudi 24 avril 2025



Jaraaf / OSLO FA 2-0



AS Pikine / Wallydaan 1-0



Mercredi 23 avril 2025



Teungueth FC / AJEL Rufisque 2-0



Dakar SC / Guédiawaye FC 1-1



HLM Dakar / Sonacos 0-0



Génération Foot / US Ouakam 0-2



Jamono Fatick / US Gorée 1-0



Linguère / Casa-Sports 4-3