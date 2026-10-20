Mouvement social : les transporteurs routiers annoncent leur non-participation à la grève générale

Les transporteurs routiers ne participeront pas à la grève générale du 21 au 23 octobre 2026 annoncée par les centrales syndicales. Le président de la Fédération nationale des syndicats des transporteurs routiers du Sénégal, Alassane Ndoye, a annoncé que le secteur poursuivra normalement ses activités.



Selon lui, cette décision est prise par l’absence de soutien des centrales syndicales lors de leur propre mouvement de grève, organisé en mai dernier. « Ce qui est clair et ferme, c'est que nous ne pouvons pas en faire partie parce que la grève se prépare et malheureusement, nous n'avons pas de raison que revendications précises liées à cette plateforme », a déclaré Alassane Ndoye sur les ondes de la Rfm, lors du journal de 12 heures de ce mardi.



Il rappelle que les transporteurs avaient eux aussi porté des revendications concernant l’ensemble des travailleurs et de la population sénégalaise, sans bénéficier du soutien des centrales syndicales. « Lorsque nous avions aussi nos revendications à nous, qui concernaient également tout le monde des travailleurs et plus que les travailleurs, toute la population du Sénégal, parce que le transport concerne tout le monde et touche tous les secteurs, personne ne nous avait soutenus », a-t-il déploré.



Malgré ce désaccord, le responsable syndical dit comprendre les préoccupations des travailleurs qui comptent observer cette grève générale. « Cependant, nous nous reconnaissons quand même dans cette plateforme revendicative. Nous compatissons, nous sommes empathiques à cette plateforme parce que, quand même, cela concerne les salaires. Donc, il n’y a pas de problème par rapport à cela », a-t-il précisé.