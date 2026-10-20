Lycée technique Maurice Delafosse : le personnel en grève pour contester la nomination du proviseur

L’Amicale des personnels du Lycée technique industriel Maurice Delafosse (LTID) de Dakar a contesté, ce mardi 20 septembre, la nomination du nouveau proviseur et exige le respect des critères d’éligibilité exigés pour le poste. Dans un communiqué, elle s’interroge sur le choix d’un « professeur d’histoire-géographie » issu de « l’administration centrale », et qui «n’a jamais exercé dans un établissement de formation professionnelle et technique».



Pour exprimer leur désaccord, les agents ont boycotté l’assemblée générale de rentrée du 14 octobre et porté des brassards rouges lors de l’accueil du ministre au sein du lycée. Ils réclament notamment la publication des critères de sélection, la liste des candidats présélectionnés et la composition du comité chargé du recrutement. Ils demandent également le réexamen de la nomination et une rencontre avec le ministre.



« Nous ne contestons pas une personne. Nous défendons une règle », souligne le porte-parole de l’amicale. Les personnels affirment vouloir poursuivre leur mobilisation dans le calme jusqu’à ce que leurs revendications soient prises en compte.